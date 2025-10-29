Nikkei: премьер Японии сказала Трампу, что не сможет отказаться от СПГ из России

ТОКИО, 29 октября. /ТАСС/. Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити приняла решение о невозможности отказа от поставок СПГ из России, попросив у президента США Дональда Трампа понимания в сложившейся ситуации. Об этом сообщила деловая газета Nikkei.

Отмечается, что эта тема поднималась на переговорах лидеров двух стран, которые прошли в Токио. Газета подчеркивает, что Такаити приняла решение о невозможности введения эмбарго на поставки СПГ из России, поскольку это нанесло бы удар по экономической активности ее страны. "Если бы Япония вышла [из проекта "Сахалин-2"], это бы только порадовало Китай и Россию", - приводит "Никкэй" слова Такаити, подчеркивая, что та попросила у Трампа понимания в сложившейся ситуации. На поставки СПГ из РФ в Японию приходится порядка 9% от всех объемов этого энергоносителя, который импортирует японская сторона.

В ходе пребывания Трампа в Токио вопрос отказа от российских энергоносителей также обсудили новый министр финансов Японии Сацуки Катаяма и глава Минфина США Скотт Бессент. Каких-либо подробностей этого обсуждения ни одна из сторон не приводила.

Предыдущая японская администрация во главе с Сигэру Исибой напрямую не комментировала слова Бессента, который ранее заявлял, что США ожидают от японской стороны отказа от импорта российских энергоресурсов. При этом японские власти регулярно подчеркивали, что импорт энергоресурсов из РФ играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Японии. В то же время Токио обещал изучить, что японская сторона могла бы сделать в связи с соответствующими ожиданиями Вашингтона.

В 2024 финансовом году (1 апреля 2024 г. - 31 марта 2025 г.) поставки СПГ из России в Японию составили 63,9% от всего импорта из РФ. При этом Япония в 2024 финансовом году не покупала российскую нефть, в отношении которой совместно со странами G7 введен потолок цен, за исключением поставок с "Сахалина-2", увязанных с поставками СПГ с этого проекта. Японские власти неоднократно подчеркивали, что импорт энергоресурсов из России отвечает национальным интересам в сфере энергетической безопасности.