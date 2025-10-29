Румыния совместно с США запустила производство БПЛА

Первоначально будут выпускаться разведывательные БПЛА Cuda и ударные Sirin

Редакция сайта ТАСС

БУХАРЕСТ, 29 октября. /ТАСС/. Румыния запустила совместно с США производство двух типов военных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в городе Брашов в центральной части страны. Об этом заявил генеральный директор компании по производству беспилотников Carfil Мирча Петру Танцэу.

"Мы хотим иметь румынский беспилотник. Чтобы не зависеть ни от кого. В ходе разработки поступали самые разные запросы с театров военных действий об оснащении его лучшими датчиками, большим количеством специальных устройств, системой подавления помех и так далее", - сказал он в комментарии телеканалу Digi24. Помимо этого 2 ноября на завод прибудут американские специалисты для начала подготовки операторов.

Отмечается, что первоначально будут выпускаться разведывательные БПЛА Cuda и ударные Sirin. По предварительным данным, Sirin будут способны нести до 15 кг взрывчатки. Ожидается, что до конца 2025 года предприятие выпустит 10 аппаратов.

Всего на заводе будут выпускаться семь типов беспилотников, прототипы уже находятся в разработке. О стоимости производства не сообщается.

Еврокомиссия в рамках инициатив по ускоренной милитаризации Европы предложила план SAFE (бывший "Перевооружить ЕС") по привлечению 800 млрд евро кредитных средств на военные инвестиции до 2030 года. В рамках этого плана Румыния получила 16,68 млрд евро. Наращивание оборонительной способности ЕС объясняет "российской угрозой", несмотря на то что руководство РФ неоднократно опровергало этот тезис.