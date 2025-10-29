Комиссия СФ в ноябре обсудит противодействие дипфейкам

В заседании примут участие эксперты в области кибербезопасности, Роскомнадзора и Генпрокуратуры

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Комиссия Совета Федерации по информационной политике проведет два заседания в ноябре, где обсудит с представителями экспертов в области кибербезопасности, Роскомнадзора и Генеральной прокуратуры РФ противодействие созданию и распространению дипфейков. Об этом сообщил председатель комиссии Алексей Пушков на пленарном заседании СФ.

Он пояснил, что сейчас ведется работа по исполнению протокольного поручения, которым предлагалось рассмотреть предложения сенатора Сергея Карякина о противодействии созданию и распространению дипфейков, соответствующие предложения планируется подготовить до конца осенней сессии.

"На 13 и 25 ноября <...> запланировано провести еще два рабочих заседания, первое - с привлечением ведущих экспертов в области кибербезопасности. И второе заседание с привлечением профильных органов власти, в том числе Роскомнадзора и Генеральной прокуратуры. В декабре планируем представить соответствующее предложение [о противодействии дипфейкам]", - сообщил Пушков.

По его словам, сенаторы сосредоточены на нескольких направлениях работы, в том числе на необходимости закрепления в законе понятия "дипфейк". Еще одно направление работы - различение синтетических образов, используемых в творческих целях, от злонамеренной информации, отметил Пушков. Также он сообщил, что необходимо работать над скоростью реагирования на дипфейки, поскольку они очень быстро распространяются в интернете.

"Еще направление - это разработка и совершенствование механизмов реагирования. Мы уже провели консультации с Роскомнадзором на этот счет и будем еще с ними работать", - отметил Пушков.

Он добавил, что комиссия рассмотрела опыт некоторых зарубежных государств, в частности Канады, где серьезно проработано это направление. Пушков рассказал, что сенаторы также запросили информацию в Министерстве иностранных дел РФ о том, как эта проблема решается в Китае, Евросоюзе и США.