Росрыболовство пока не планирует закрывать промысел лососей на Сахалине

Вылов рыбы продлится до конца ноября

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Росрыболовство пока не планирует полностью закрывать промысел лососей в Сахалинской области из-за снижения их вылова в регионе. Говорить о дополнительных мерах ограничения рыболовства преждевременно, так как промысел в регионе продлится до конца ноября, сообщили ТАСС в Росрыболовстве.

Как сообщили в ведомстве, снижение вылова тихоокеанских лососей в Сахалинской области обусловлено как естественной динамикой их численности, так и влиянием климатических факторов. "В текущем году специалистами ВНИРО отмечены некоторые изменения в динамике миграционных циклов и подходов тихоокеанских лососей в регионе", - рассказали в Росрыболовстве.

"Сегодня вопрос о полном закрытии промысла лососей в регионе не стоит. По окончании промыслового сезона отраслевой наукой будут традиционно сформированы региональная стратегия промысла тихоокеанских лососей на 2026 год, а также предложения по мерам ограничения рыболовства, реализуемые через приказ Минсельхоза России", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Росрыболовство осуществляет постоянный мониторинг лососёвого промысла на российском Дальнем Востоке, а полученная информация ложится в основу оперативных и перспективных мер регулирования рыболовства.

"Что касается дополнительных мер ограничения рыболовства, то пока говорить об этом преждевременно ввиду того, что промысел в Сахалинской области продлится до 30 ноября. Тем не менее, специалисты отраслевой науки (ВНИРО) уже приступили к детальному анализу ситуации, сложившейся в текущем году в регионе, результаты будут представлены на осенней сессии Дальневосточного бассейнового научно-промыслового совета", - подчеркнули в Росрыболовстве.