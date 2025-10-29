В Петербурге направят 217 млрд рублей на строительство новых станций метро

К 2030 году в городе откроют 10 станций

Редакция сайта ТАСС

© Роман Пименов/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга направит 217 млрд рублей на строительство новых станций метро в ближайшие три года. Так, всего к 2030 году откроют 10 станций с учетом уже работающей - "Горный институт".

"На строительство следующих станций в бюджете на три года заложено 217 млрд рублей. 51 млрд рублей запланирован на 2026 год", - заявил губернатор города Александр Беглов, выступая с ежегодным отчетом о работе правительства Санкт-Петербурга за 2024 год перед депутатами Заксобрания.

Также губернатор добавил, что до конца 2025 года планируется сдать две станции метро: "Казаковскую" и "Путиловскую". Они войдут в новую, шестую Красносельско-Калининскую ветку.

Всего же к 2030 году Беглов пообещал открыть 10 новых станций метро с учетом уже работающей - "Горный институт". Кроме "Казаковской" и "Путиловской", назывались "Богатырская", "Каменка", "Театральная", "Броневая", "Заставская", "Боровая" и "Каретная".