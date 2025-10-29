Стубб увидел в Казахстане альтернативу России в энергосфере

Президент Финляндии отметил необходимость других вариантов получения энергии

АСТАНА, 29 октября. /ТАСС/. Президент Финляндии Александер Стубб считает Казахстан важным игроком в сфере энергетического сотрудничества на фоне отказа европейских стран от российских нефти и газа и назвал его возможной альтернативой.

"Сегодня, когда Европа находится в процессе отказа от российских энергоносителей, таких как СПГ и нефть, нам необходимы альтернативные варианты получения энергии. В этом ключе Казахстан является важным игроком", - заявил Стубб в интервью госагентству Казинформ.

В ходе официального визита финского президента в Астану и переговоров с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым было подписано 15 документов о сотрудничестве между странами, в частности в области мирного использования ядерной энергии. Стубб находится с визитом в Астане по приглашению Токаева 28-29 октября.