Путин заявил, что россияне пока едят меньше рыбы, чем нужно

Президент также обратил внимание правительства на то, что в тех странах, где уровень потребления рыбы достаточно высокий, и продолжительность жизни увеличивается

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Уровень потребления рыбы и морепродуктов гражданами России отстает от нормы, рекомендованной Минздравом страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством.

"Пока что уровень потребления рыбы и морепродуктов в структуре питания граждан отстает от нормы, рекомендованной нашим Минздравом", - указал президент.

Путин также обратил внимание правительства и коллег, задействованных в этой работе на всех уровнях, на то, что в тех странах, где уровень потребления рыбы достаточно высокий, и продолжительность жизни увеличивается. "У нас сейчас 24 кг на человека получается, должно быть больше", - резюмировал он.

По словам главы государства, это очень важный системный вопрос. "Потому что от сбалансированного питания прямо зависит здоровье и продолжительность, как я уже сказал, жизни людей. И прошу сегодня также представить конкретные предложения в этой сфере", - обратился Путин к участникам совещания.