Эксперт Потехин: широкое распространение ИИ несет для бизнеса новые риски

Большинство офисных сотрудников умеют работать с чат-ботами и активно применяют их для рутинных задач

Редакция сайта ТАСС

Исполнительный директор "МТС Линк" Павел Потехин © Пресс-служба МТС-Линк

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Широкое распространение технологий искусственного интеллекта (ИИ), таких как чат-боты, несет для бизнеса новые риски, поскольку большинство сотрудников не задумываются о том, какими данными они делятся с нейросетями. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил исполнительный директор "МТС Линк" Павел Потехин.

Большинство офисных сотрудников умеют работать с чат-ботами и активно применяют их для рутинных задач. Руководители компаний тоже понимают важность использования искусственного интеллекта для повышения эффективности. В качестве примера он привел данные исследования "МТС Линк" и J’son & Partners Consulting, согласно которому применение ИИ-инструментов в бизнес-коммуникациях способно экономить до 12 часов в неделю на каждого сотрудника.

"В условиях дефицита кадров и необходимости оптимизации на фоне высокой ключевой ставки ИИ дает очень важное преимущество. Но у всего есть обратная сторона: широкое распространение ИИ несет для компаний новые риски. Большинство сотрудников, которые применяют ChatGPT и другие общедоступные чат-боты в работе, не задумываются о том, какими данными они делятся с нейросетями", - сказал Потехин.

Он подчеркнул, что большинство разработчиков популярных чат-ботов используют данные, введенные пользователями, для дообучения моделей и, таким образом, чувствительная корпоративная информация или персональные данные могут попасть в открытый доступ. Потехин пояснил, что снижения таких рисков можно достичь за счет контроля и централизации внедрения ИИ-сервисов на уровне компаний. Таким образом, компании могут контролировать, куда попадает важная информация. "Еще одно преимущество такого подхода - кратное повышение эффективности, поскольку зачастую ИИ пользуются не отдельные сотрудники, а целые отделы, и это оказывает влияние на результаты всей компании. Кроме того, бизнес при выборе ИИ-решений может ориентироваться на свои приоритеты и ключевые цели: вдумчивый анализ позволит выбирать инструменты с умом, а не просто внедрять самые популярные из них, следуя за хайпом", - добавил Потехин.

Активность и барьеры в использовании ИИ

Потехин рассказал, что "МТС Линк" наблюдает рост спроса на ИИ-сервисы со стороны крупного бизнеса. Так, год назад ИИ был скорее приятным дополнением к основным функциям платформы компании, а сегодня клиенты осознают, насколько ИИ способен влиять на эффективность рабочих процессов. "Частотность применения ИИ-саммаризации встреч на нашей платформе в первом полугодии 2025 года выросла в 14 раз по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. При этом в 95% случаев ИИ-инструменты использовались для подготовки и отправки участникам резюме и договоренностей по итогам встреч, а также для фиксации результатов обсуждений для себя: сотрудники с готовностью делегируют ИИ рутинные задачи", - рассказал он.

По словам исполнительного директора "МТС Линк", российские разработчики уже предлагают компаниям ML-модели, которые можно развернуть на собственных серверах или на облаках на территории РФ. Барьером к использованию ИИ на уровне компании, по мнению Потехина, является дорогостоящее и сложное внедрение. "Развертывание моделей на собственных серверах требует больших ресурсов, и в большинстве случаев такие затраты могут позволить себе только крупные организации. По нашим оценкам, ИИ на уровне компании внедряется как минимум вдвое чаще в крупном бизнесе, чем в малом и среднем", - добавил он.

Вместе с тем, как считает Потехин, и небольшие компании могут снижать риски, связанные с применением ИИ в рабочих процессах: формировать центры экспертизы ИИ-практик, поощрять ответственный опыт использования, соблюдение соглашений о неразглашении. "Важно регулярно проводить обучение сотрудников работе с нейросетями и информировать их о рисках, связанных с ними. Широкая доступность ИИ открыла для хакеров и мошенников очень много новых возможностей", - добавил он.