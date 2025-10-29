В России выявили более 1,6 тыс. поддельных денежных знаков ЦБ в III квартале

Большая часть их них - купюры номиналом 5 000 рублей

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. В банковской системе России в III квартале 2025 года было обнаружено более 1,6 тыс. поддельных денежных знаков ЦБ. Наибольшее количество фальшивок пришлось на пятитысячные купюры, следует из данных Банка России.

"В III квартале 2025 года в банковской системе Российской Федерации было обнаружено 1 663 поддельных денежных знака Банка России, в том числе 1 082 поддельные пятитысячные банкноты", - говорится в сообщении ЦБ РФ.

Среди выявленных поддельных банкнот значительно меньше оказалось фальшивых купюр номиналом 1 000 рублей (463) и 2 000 рублей (52). Меньше всего выявлено поддельных купюр номиналом 200 рублей - всего три экземпляра.

Также было обнаружено 12 поддельных монет номиналом 10 рублей и 6 поддельных монет номиналом 5 рублей.

В июле 2025 года было выявлено 626 поддельных денежных знаков, в августе - 459 и в сентябре - 578.

Также в третьем квартале 2025 года было выявлено 788 поддельных банкнот иностранных государств, большинство из которых составили фальшивые доллары США (766). Поддельных банкнот евро обнаружено 21. Также был выявлен один поддельный китайский юань.