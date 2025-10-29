Путин: в странах, где едят больше рыбы, и живут дольше

От рыбной промышленности в регионах зависят "рабочие места, и доходы бюджета всех уровней", отметил президент

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Продолжительность жизни, несмотря на необходимость комплексного подхода к этому вопросу, зависит в том числе от потребления рыбы и морепродуктов. В странах, где рыбы едят больше, часто и живут дольше, отметил президент РФ Владимир Путин на совещании по видеосвязи с членами правительства.

Глава государства отметил, что от рыбной промышленности в регионах зависят "рабочие места, и доходы бюджета всех уровней". "Ну, и, конечно, это вопросы, связанные со структурой питания населения, а от этого зависит и здоровье нации", - добавил он.

"В странах, где уровень потребления рыбы и морепродуктов достаточно высокий - в некоторых странах в два раза больше, чем у нас, - там и продолжительность жизни выше, - указал президент. - Конечно продолжительность жизни - это результат комплексной работы, но все-таки структура питания имеет определенное значение".

Путин сообщил членам правительства, что решил обсудить вопросы работы рыбпрома, "имея в виду и его важность и для экономики страны в целом, особенно для отдельных регионов страны", включая, в частности, Камчатский краЙ.