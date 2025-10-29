Путин: технологии "Буревестника" можно применять в народном хозяйстве

Президент РФ также отметил возможность применения разработок и в лунной программе

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Примененные в ракете "Буревестник" ядерные технологии можно применить и в народном хозяйстве, и даже в лунной программе России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, посещая военный госпиталь имени Мандрыка.

"Но и в народном хозяйстве мы сможем это применять, сможем применять для решения проблем энергообеспеченности Арктики, в лунной программе будем использовать", - поделился глава государства.

"Даже сейчас уже радиационно защищенная электроника, используемая в ракете "Буревестник", уже используется в космических программах", - добавил Путин.

По словам президента, "это прорыв не только в повышении обороноспособности страны, но и в целом в науке, в народном хозяйстве в будущем".