Дмитриев: санкции против российских компаний могут привести к росту цен на нефть
29 октября, 11:58
ЭР-РИЯД, 29 октября. /ТАСС/. Санкции против российских компаний могут привести к сокращению поставок нефти и росту цены на нее, сообщил спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.
"Санкции против российской нефти приведут к сокращению поставок нефти и росту цен на нефть в мире, потому что Россия не может быть полностью заменена", - сказал он, выступая на конференции Future Investment Initiative в Саудовской Аравии.