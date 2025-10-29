Дмитриев: санкции против российских компаний могут привести к росту цен на нефть

Генеральный директор РФПИ также отметил, что в результате могут сократиться поставки нефти

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев © Сергей Карпухин/ ТАСС

ЭР-РИЯД, 29 октября. /ТАСС/. Санкции против российских компаний могут привести к сокращению поставок нефти и росту цены на нее, сообщил спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Санкции против российской нефти приведут к сокращению поставок нефти и росту цен на нефть в мире, потому что Россия не может быть полностью заменена", - сказал он, выступая на конференции Future Investment Initiative в Саудовской Аравии.