В Петербурге начали строительство центра белорусской техники

Основными направлениями работы станут выставочная деятельность, реализация автотехники и запасных частей, а также мобильный сервис

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Строительство центра белорусской техники началось в Санкт-Петербурге. Как сообщила пресс-служба правительства Белоруссии, в церемонии закладки капсулы приняли участие белорусский премьер-министр Александр Турчин и губернатор города Александр Беглов.

"Как ожидается, в центре белорусской техники будет размещаться постоянно действующая экспозиция техники с выставочной зоной внутри помещения и на прилегающей территории. Будет также организована работа мобильных передвижных сервисных бригад на базе специальных автомобилей "МАЗ-Купава", - говорится в тексте.

Основное направление работы - это выставочная деятельность, реализация автотехники и запасных частей, мобильный сервис в формате 24/7.

Сегодня в пресс-службе торговых центров "Мега" ТАСС сообщили, что в Ленинградской области также впервые открылось культурно-гастрономическое пространство с товарами из Белоруссии - "Белорусская деревня". "Мы рады, что еще одна "Белорусская деревня" появится именно на территории нашего торгового центра. Уверен, что новое культурно-гастрономическое пространство с его широким ассортиментом не только станет популярной точкой притяжения для наших гостей, но и сыграет свою роль в процессе дальнейшего укрепления деловых и культурных связей между братскими странами", - отметил управляющий ТЦ "Мега Дыбенко" Иван Крейтер.

В торговом павильоне будет представлено более 500 наименований товаров: молочная и мясная продукция, десерты, изделия из льна и другое.

Газпромбанк в сентябре 2023 года купил 14 ТЦ "Мега" у голландско-шведской Ingka Centres. В начале июля этого года в одном из торговых комплексов Петербурга открылся национальный торговый павильон "Белорусская деревня". Это флагманский проект торгового дома "Минский молочный завод № 1". На полках павильона представлено более 500 наименований белорусских товаров: молочная продукция, сыры, мясные деликатесы, сладости, а также предметы, рассказывающие о культуре и быте - льняной текстиль, фарфор, изделия ручной работы.