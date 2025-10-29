Солодов попросил включить Камчатку в программу по развитию судоремонта в Арктике

Общий объем судоремонта в Камчатском крае вырос в четыре раза с 2020 года

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов попросил президента РФ Владимира Путина включить регион в программу Минпромторга по развитию судоремонта в Арктическом регионе.

"Вторым этапом проекта [строительства судоремонтного кластера] предусмотрено строительство судоремонтного дока. Однако высокая стоимость не позволяет к нему пока приступить. <...> Попросил бы рассмотреть возможность включения Камчатского края в программу Минпромторга по развитию судоремонта в Арктическом регионе, а также запустить специальную меру поддержки строительства именно судоремонтных доков как наиболее тяжелой инфраструктуры, по аналогии со строительством гидротехнических сооружений", - сказал он на совещании президента с членами правительства.

Солодов отметил, что наблюдается рост интереса к услугам судоремонта. Это связано с импортозамещением, развитием арктического судоходства, логистическими преимуществами Камчатского края. "Общий объем судоремонта у нас вырос в четыре раза с 2020 года. В рамках утвержденного мастер-плана Петропавловска-Камчатского реализуется проект судоремонтного кластера. Якорное предприятие уже вложило 2,4 млрд рублей, создано 459 рабочих мест. Мы готовим к запуску совместную программу подготовки кадров на базе техникума", - пояснил он.