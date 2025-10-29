ЕС ввел в действие соглашение с Киевом, ограничивающее торговлю зерном

Еврокомиссия отметила, что договор ограничивает импорт в сообщество кукурузу, пшеницу, сахар, яйца и другие товары

БРЮССЕЛЬ, 29 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) объявила о введении в действие нового Дополненного соглашения о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли с Украиной (DCFTA), которое включит квоты на поставки проблемных украинских аграрных товаров, в частности, зерна в страны ЕС. Об этом говорится в заявлении ЕК.

"Дополненное соглашение о свободной торговле ЕС-Украина вступило в силу", - заявила ЕК, подчеркнув, в частности, что данное соглашение ограничивает импорт в сообщество "чувствительных аграрных товаров".

Под "чувствительными товарами" с Украины Еврокомиссия подразумевает кукурузу, пшеницу, ряд других видов зерна, сахар, яйца и другие товары.

В заявлении ЕК не приводятся новые объемы аграрных квот для Украины.

Согласование этих ограничений стало результатом острого кризиса затоваривания рынков сопредельных с Украиной стран ЕС дешевой украинской аграрной продукцией, в первую очередь, пшеницей и кукурузой. Это стало результатом того, что Еврокомиссия после начала СВО временно отменила существующие в рамках так называемого режима свободной торговли с Украиной квоты на торговлю продовольствием. ЕК также открыла, так называемые "зеленые транспортные линии" для ускорения вывоза дешевой аграрной продукции в Европу, для ее последующего реэкспорта.

Затоваривание рынков привело к массовым протестам фермеров сопредельных государств ЕС, после чего весной 2023 года правительства этих стран начали вводить в одностороннем порядке запреты на украинский аграрный импорт. В результате с лета 2023 года, опасаясь фрагментации европейского аграрного рынка, ЕК ввела на европейском уровне квоты на поставки с Украины различных видов зерна, кукурузы, сахара, куриных яиц, курятины и ряда других продуктов. В следующем году были начаты переговоры по дополнению соглашения о свободной торговле с Украиной, чтобы интегрировать в него эти квоты.