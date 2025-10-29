Назван лидер в списке лучших компаний по версии ЭКГ-рейтинга

Им стал Курский электроаппаратный завод

Редакция сайта ТАСС

КУРСК, 29 октября. /ТАСС/. Курский электроаппаратный завод (КЭАЗ) вошел в тридцатку лучших компаний России по версии ЭКГ-рейтинга. Предприятие получило высшую оценку в 114 баллов, сообщили в пресс-службе компании.

"КЭАЗ получил статус лидера и высшую оценку в ЭКГ-рейтинге <…> Курский электроаппаратный завод вошел в число 30 лучших компаний России по версии ЭКГ-рейтинга, получив высшую оценку - уровень ААА (114 баллов). ЭКГ-рейтинг оценивает деловую репутацию более 7 млн российских компаний и индивидуальных предпринимателей по критериям экологической, социальной и государственной ответственности", - говорится в сообщении.

Ежегодно на предприятии проходят практику порядка 150 студентов, компания поддерживает инженерный класс, действующий в курском лицее. Также, по информации пресс-службы КЭАЗ, на заводе работает система, в которой действующие студенты трудятся три дня, а оставшиеся два учатся. "КЭАЗ разделяет ответственность за устойчивое развитие промышленности и региона присутствия. Совместно с властями Курской области мы реализуем проекты в сфере образования, городской среды, культуры и социальной поддержки", - отметил председатель совета директоров КЭАЗ Андрей Канунников.

Также в рамках Электротехнического кластера Курской области, созданного в 2024 году, КЭАЗ развивает партнерство с Московским энергетическим институтом (МЭИ) и Санкт-Петербургским электротехническим университетом "ЛЭТИ", формируя специалистов, востребованных на федеральном уровне, сообщили в КЭАЗ.

Совместно с МЭИ разработан учебно-исследовательский стенд для изучения тепловых процессов в электроприборах, а также планируется создание новой лаборатории на кафедре автоматизированного электропривода. "Аналогичную лабораторию в 2025-2026 гг. планируется реализовать и с ЛЭТИ. Также в рамках партнерства с вузом появится Центр инженерных разработок и Национальный испытательный центр низковольтного оборудования", - добавили в пресс-службе компании.