Казахстан и США обсуждают взаимодействие по переработке зерна

Стороны подтвердили готовность к расширению торгово-экономического сотрудничества

Редакция сайта ТАСС

АСТАНА, 29 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов с членами правительства провел встречу со спецпредставителем президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором и заместителем госсекретаря Кристофером Ландау, которые находятся с визитом в Астане. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

Как отмечается в сообщении, на встрече обсуждались вопросы расширения торговых связей.

"Актуальным направлением является партнерство в сфере агропромышленного комплекса. Казахстан входит в десятку крупнейших мировых экспортеров зерна и муки. Обсуждены совместные проекты по глубокой переработке зерна с последующим экспортом на рынки США, ЕС, Китая и Индии", - говорится в сообщении.

Также в ходе беседы "обозначена приоритетность углубления взаимодействия в области цифровой индустрии и технологий искусственного интеллекта (ИИ)". В правительстве Казахстана отметили, что "по итогам встречи участники подтвердили готовность к расширению торгово-экономического сотрудничества по всем перспективным направлениям".

Гор и Ландау прибыли в Казахстан 28 октября, до этого они посетили Узбекистан. В Казахстане они встретились с президентом Касым-Жомартом Токаевым, а также председателем фонда национального благосостояния "Самрук-Казына" Нурланом Жакуповым. Ранее в пресс-службе казахстанского лидера сообщали, что президент США Дональд Трамп намерен провести 6 ноября в Вашингтоне саммит Центральная Азия - США, который станет вторым подобным мероприятием. Первый саммит состоялся в 2023 году, когда президентом США был Джо Байден.