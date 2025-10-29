ЦБ перечислил недобросовестные практики в работе на финрынке

По данным регулятора, компании раскрывают клиентам не все сведения о продуктах и услугах, гарантируют доходность инвестиций, а также используют графические приемы, чтобы сделать информацию о расходах менее заметной

Здание ЦБ РФ © Евгений Мессман/ ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Банк России выявил случаи нарушений в работе финансовых организаций и направил участникам рынка информационное письмо с описанием недобросовестных практик, которые следует исключить из клиентского пути. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Так, по данным ЦБ, финансовые организации раскрывают клиентам не все сведения о продуктах и услугах, гарантируют доходность инвестиций, а также используют графические приемы, чтобы сделать информацию о сопутствующих расходах менее заметной.

Кроме того, организации указывают на преимущества инвестиционного продукта при сравнении с банковским вкладом, но не сообщают о рисках, используют формулировку "одобрено Банком России", не соответствующую действительности, чтобы повысить доверие клиентов.

Подобные нарушения ЦБ обнаруживает как на сайтах организаций, так и при устном информировании потребителей, отмечается в сообщении.

Регулятор рекомендовал финансовым организациям своевременно доводить до потребителей полную, понятную и достоверную информацию о финансовых продуктах и услугах.