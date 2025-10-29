"Белавиа" планирует закупать новые самолеты в том числе в России

Белорусская авиакомпания подписала предварительный меморандум по взаимной работе с Объединенной авиастроительной корпорацией по самолетам МС-21 и Superjet

МИНСК, 29 октября. /ТАСС/. Белорусская авиакомпания "Белавиа" планирует закупать новые самолеты, в том числе и в России. Об этом сообщил генеральный директор перевозчика Игорь Чергинец.

"Да, у нас определенные затруднения были после введения санкций со стороны США и со стороны Европейского союза. Тем не менее в прошлом году мы приобрели три самолета Airbus 330. Самолеты нам нужны, и мы будем их приобретать. Невозможно летать, выполнять перевозки пассажиров без самолетов, поэтому для нас актуально расширение возможностей полетов для наших граждан, количества направлений", - сказал он на брифинге.

По его словам, в плане приобретения самолетов компания работает и с западными производителями, и с российскими. "У нас подписан предварительный меморандум по взаимной работе с Объединенной авиастроительной корпорацией по самолетам МС-21 и Superjet. Ждем выпуска этих самолетов. Пока они находятся в стадии сертификации, испытаний, уточняются технические характеристики, стоимость. Этот процесс должен закончиться в 2026-2027 годы, тогда мы приступим к более четкому вопросу приобретения этих самолетов - по какой цене, куда они смогут летать. Посмотрим попозже", - пояснил Чергинец.

Он рассказал, что "Белавиа" взаимодействует с российскими коллегами. "Они приезжали на [прошедшую 29 сентября - 1 октября выставку] "Иннопром" в Минск. Провели очень плодотворную встречу. Ждем выхода в свет этих самолетов, в коммерческую эксплуатацию. Тогда мы будем принимать решение о приобретении МС-21, Superjet в парк авиакомпании "Белавиа". Пока пытаемся работать по другим самолетам", - отметил генеральный директор.