Всемирный банк допустил рост цен на нефть из-за санкций Запада

Этот показатель может превысить базовый прогноз

Редакция сайта ТАСС

© Tomohiro Ohsumi/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. Всемирный банк (ВБ) признал, что введение Западом санкций в отношении нефтяного сектора способно переломить нынешнюю тенденцию к сокращению цен на энергоносители и привести к их росту.

"Однако геополитическая напряженность и конфликты могут привести к повышению цен на нефть, а также дальнейшему росту спроса на те сырьевые товары, вложения в которые являются надежными, - такие как золото и серебро. В случае с нефтью воздействие дополнительных санкций на рынок способно привести к повышению цен сверх базового прогноза", - говорится в новом докладе ВБ.