Всемирный банк: средняя цена барреля нефти Brent упадет до $60 в 2026 году

Это самый низкий показатель за пять лет, говорится в прогнозе

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. Всемирный банк (ВБ) прогнозирует, что средняя цена барреля нефти марки Brent может упасть с $68 в нынешнем году до $60 в 2026 году - самой низкой за пять лет отметки.

"Прогнозируется, что цены на нефть марки Brent упадут с $68 в среднем в 2025 году до $60 в 2026 году, это является самым низким уровнем за пять лет. В целом цены на нефть, как прогнозируется, снизятся на 12% в 2025 году и еще на 10% - в 2026-м", - говорится в новом докладе ВБ.