Nvidia стала первой компанией в истории с капитализацией в $5 трлн

Рост стоимости акций произошел после того, как накануне глава Nvidia Дженсен Хуан сообщил, что компания планирует построить семь суперкомпьютеров для министерства энергетики

© Justin Sullivan/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 29 октября. /ТАСС/. Американский технологический концерн Nvidia стал первой в истории компанией, рыночной стоимость которой превысила $5 трлн. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже Nasdaq.

В первые минуты торгов акции росли на 3,81% до $208,68 за штуку, что соответствует рыночной капитализации в $5,05 трлн. Рост стоимости акций произошел после того, как накануне глава Nvidia Дженсен Хуан сообщил, что компания планирует построить семь суперкомпьютеров для министерства энергетики и что сумма ее портфеля заказов составляет $500 млрд.

Отметку в $4 трлн компания преодолела в июле 2025 года. С тех пор это удалось другим американским технологическим гигантам Microsoft и Apple.