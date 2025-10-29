Отец Маска оценил приглашение его сына в проект тоннеля между Россией и Аляской

Эррол Маск считает идею хорошей

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск поддержал идею пригласить его сына в проект строительства тоннеля через Берингов пролив, который мог бы соединить Россию и Аляску.

Так он ответил на вопрос ТАСС относительно предложения главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева Илону Маску принять участие в этом проекте.

"Это хорошая идея. Почему бы и нет?" - сказал Эррол Маск.

Он также отметил, что считает интересным, если человек из Нью-Йорка сможет по скоростной магистрали попасть на Аляску, оттуда по тоннелю в Россию, после посетить Камчатку, Чукотку и Владивосток, и оттуда отправиться в Москву.

Эррол Маск также подчеркнул, что возможность построить такой тоннель существует уже сегодня.

"Очевидно, что это возможно. В мире, в котором мы живем сегодня, мы можем построить такой тоннель", - отметил он.

По словам Эррола Маска, у его сына есть технологии для реализации подобного проекта. Он также добавил, что участие в строительстве должно быть равным со стороны России и США.