Минпромторг предложил определить ж/д пропуска для вывоза лома в Монголию

Кроме того, речь идет и про Узбекистан

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Минпромторг РФ предлагает определить дополнительные железнодорожные пункты пропуска через госграницу России для обеспечения возможности вывоза лома черных металлов в Монголию и Республику Узбекистан. Соответствующий проект постановления правительства РФ, разработанный министерством, размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Постановление может вступить в силу с 1 января 2026 года.

"Расширение перечня пунктов пропуска направлено на повышение гибкости экспортной логистики, снижение издержек при транспортировке, а также обеспечение баланса между внутренними потребностями и экспортными возможностями отрасли", - сказано в пояснительной записке к проекту.

В нем отмечается, что лом черных металлов является стратегически важным сырьевым ресурсом, который обеспечивает устойчивое функционирование и развитие металлургического комплекса РФ. При этом в 2025 году снижаются производственные показатели по всему металлургическому переделу, что сопровождается сокращением внутреннего потребления лома и формированием его профицита на некоторых территориях.

Минпромторг предлагает соответствующую инициативу "с учетом текущей рыночной ситуации и необходимости рационального перераспределения экспортных потоков", говорится в пояснительной записке. Предлагаемые решения сформированы совместно с учетом позиции отраслевого сообщества для недопущения дефицита лома на внутреннем рынке.

Постановлением правительства (от 17 января 2025 года) определены морские пункты пропуска, через которые осуществляется вывоз отходов и лома черных металлов за пределы таможенной территории ЕАЭС.

В августе правительство РФ приняло решение увеличить объем квоты на вывоз за пределы ЕАЭС лома и отходов черных металлов. Квота повышена на 300 тыс. тонн - с 1,5 млн тонн до 1,8 млн тонн. Решение будет действовать до 31 декабря 2025 года.