РПЦ указала на невозможность восстановить все разрушившиеся храмы России

Глава Финансово-хозяйственного управления Московского патриархата митрополит Владимирский и Суздальский Никандр (Пилишин) отметил, что в аварийном и руинированном состоянии находятся 7 тыс. объектов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Восстановление всех аварийных и руинированных памятников религиозной архитектуры - храмов - из реестра культурного наследия религиозного назначения невозможно и будет чрезмерно даже для федерального бюджета. Об этом заявил глава Финансово-хозяйственного управления (ФХУ) Московского патриархата митрополит Владимирский и Суздальский Никандр (Пилишин).

"У нас на сегодняшний день 7 тыс. объектов находятся в аварийном и руинированном состоянии. Ни один бюджет, даже федеральный, не может справиться с тем, чтобы начать хотя бы думать в этом направлении, что делать с этими 7 тыс. объектов. Но сегодня на повестке у нас 180 объектов, и, я думаю, можно было бы ими заниматься, объединяя усилия", - сказал он на совещании по вопросу сохранения федеральных объектов культурного наследия религиозного назначения, находящихся в неудовлетворительном состоянии в Совете Федерации.

Митрополит отметил, что внесенные ранее в реестр объекты сейчас могут быть в худшем состоянии, не допускающем их восстановления.

"Все, что касается реестра, это еще одна большая сложность, потому что на сегодняшний день мы абсолютно не понимаем, и у нас нет представления, в каком состоянии находятся объекты, которые включены в реестр. У нас есть объекты, которые уже превратились в руины", - добавил он.

По его словам, руинированные храмы могут представлять интерес "как археологический памятник", но не могут быть восприняты в качестве объекта культурного наследия.

"Это уже не является объектом культурного наследия, но должна быть экспертиза, которая должна это подтвердить", - подчеркнул архиерей.

Глава ФХУ предложил создать регламент по выведению объектов из реестра культурного наследия религиозного назначения.

"У нас на сегодняшний день есть регламент по выявлению и включению объектов в реестр, но нету регламента по выведению объектов из реестра. Если нам наши коллеги помогут такой регламент разработать, и мы направим его в регионы, я думаю, что можно было бы очень осторожно, но попробовать это сделать", - заключил он.