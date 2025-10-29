Космическое агентство ЕС готовит запрос на €1 млрд на военную спутниковую сети

Это первый проект ЕКА целиком в военной сфере, который полностью вписывается в программу Еврокомиссии по милитаризации европейской экономики

БРЮССЕЛЬ, 29 октября. /ТАСС/. Европейское космическое агентство (ЕКА) в ноябре в рамках подготовки бюджета на 2026 год впервые в своей истории запросит €1 млрд на военный проект по созданию сети военных разведывательных спутников. Об этом сообщил в интервью порталу Euractiv генеральный директор ЕКА Йозеф Ашбахер.

"Агентство в ноябре запросит у своих стран-членов выделить около 1 млрд евро на создание сети разведывательных спутников военного класса", - сообщил он. По его словам, эти спутники смогут передавать на Землю с интервалом в 30 минут фотоснимки обширных районов земной поверхности со сверхвысоким разрешением.

По его словам, эти услуги будут нацелены на "новую группу пользователей" - военные и разведывательные структуры.

На 2026 год ЕКА рассчитывает получить общий бюджет в €22 млрд.