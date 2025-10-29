Чистый убыток "Газпрома" по РСБУ за девять месяцев снизился на 45%

Он составил 170,3 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Чистый убыток ПАО "Газпром" по РСБУ за девять месяцев 2025 года составил 170,3 млрд рублей против 309,1 млрд рублей в 2024 году, следует из отчета компании. Таким образом, убытки снизились на 45%.

Выручка ПАО "Газпром" за отчетный период снизилась на 0,2% - до 4,271 трлн рублей.

При этом в третьем квартале 2025 года головная компания холдинга получила убыток в размере 159,6 млрд рублей против 7,4 млрд рублей прибыли в II квартале 2025 года и 171,5 млрд рублей прибыли в III квартале 2024 года.

Валовая прибыль компании за девять месяцев 2025 года выросла на 50%, до 1,26 трлн рублей. Убыток до уплаты налогов составил 276,15 млрд рублей против 558,1 млрд рублей в 2024 году.

Дебиторская задолженность "Газпрома" на конец третьего квартала 2025 года составила 1,404 трлн рублей против 1,911 трлн рублей на конец 2024 года. Кредиторская задолженность снизилась до 1,057 трлн рублей с 1,474 трлн рублей на конец 2024 года.