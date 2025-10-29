Карелия привлечет 16,7 млрд рублей на развитие Кемско-Беломорской агломерации

Это позволит провести качественные изменения в жизни жителей этой территории, сообщили в Минэкономразвития региона

ПЕТРОЗАВОДСК, 29 октября. /ТАСС/. Правительство России утвердило комплексные планы развития опорных населенных пунктов Арктики, в том числе Кемско-Беломорской агломерации, стоимость мероприятий в которой оценивается в 16,7 млрд рублей. Это позволит провести качественные изменения в жизни жителей данной территории в горизонте 10 лет, сообщили в Минэкономразвития региона.

"Стоимость мероприятий комплексного плана Кемско-Беломорской агломерации оценивается в 16,7 млрд рублей, а инвестиционных проектов еще на 11 млрд рублей. Разработка мастер-плана и комплексного плана Кемско-Беломорской агломерации проводилась во исполнение поручения президента Российской Федерации. Рассчитываем в горизонте десяти лет на качественное изменение жизни наших северян, привлечение инвесторов и возрождение Поморья", - приводят слова министра экономического развития Карелии Антона Фокина.

По инициативе главы Карелии Артура Парфенчикова комплексный план агломерации предусматривает модернизацию и строительство необходимой транспортной, автодорожной, социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры. Планируется привлечь инвесторов для проектов в сфере туризма, логистики и освоения месторождений блочного камня для переработки щебня. Среди приоритетных мероприятий - реконструкция автомобильных дорог, капремонт образовательных учреждений и домов культуры, реконструкция стадиона, строительство сетей водоотведения в Кеми и водоснабжения в Рабочеостровске, а также другие проекты.

В Карелии в Арктическую зону входят шесть муниципальных районов и округов: Беломорский, Лоухский, Кемский, Сегежский, Калевальский и Костомукшский, это 40% площади республики. Кемско-Беломорская агломерация включена в перечень опорных населенных пунктов Арктической зоны РФ. Власти ожидают увеличения числа жителей агломерации на 30% к 2035 году.