УАЗ может установить АКПП на новые модели

Говорить о сроках внедрения "автомата" преждевременно, заявил представитель пресс-службы компании

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. УАЗ не исключает установки автоматической трансмиссии на новых "Патриоте", "Пикапе" и "Профи", но сроки пока не определены, сообщил ТАСС представитель пресс-службы компании.

"В определенной перспективе трансмиссию такого типа действительно можно ожидать на автомобилях НМР (нового модельного ряда "Патриот", "Пикап", "Профи")", - отметил он.

По его словам, говорить о сроках внедрения "автомата" преждевременно, так как основные усилия автозавода сейчас сосредоточены на доводке новых модификаций с дизельным и обновленным бензиновым двигателем, и механической коробкой передач. Представитель компании также добавил, что такие автомобили в настоящий момент проходят цикл испытаний.