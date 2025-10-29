Шохин допустил паузу в снижении ключевой ставки до конца года

Глава РСПП напомнил, что если месяц-полтора назад ЦБ прогнозировал среднюю ставку в 2026 году в размере 12-13%, то теперь повысил прогноз до 13-15%

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин © Донат Сорокин/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. ЦБ может взять паузу в снижении ключевой ставки, или же уменьшить ее к концу 2025 года на 0,5 процентного пункта. Об этом заявил журналистам глава РСПП Александр Шохин в кулуарах форума "Российский промышленник".

"Центральный банк будет действовать весьма осторожно, потому что в его денежно-кредитную политику наверняка будет заложено повышение НДС и проинфляционные последствия этого решения. Поэтому, если в начале сентября я лично считал, что будет процентов 14 (к концу года), то сейчас, в лучшем случае, еще на 0,5 процентного пункта снижение будет", - сказал Шохин.

Он напомнил, что недавно глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о продолжении в 2026 году цикла снижения ставки.

"Но не сказала, какими темпами, что естественно. А темп будет невысокий, судя по всему. И уже сейчас Центральный банк прогнозы свои корректирует", - сказал Шохин. Он напомнил, что если месяц-полтора назад ЦБ прогнозировал среднюю ставку в 2026 году в размере 12-13%, то сейчас повысил прогноз до 13-15%.

"Я думаю, что до конца года вероятность снижения на 0,5 процентного пункта есть, но думаю, что не будет. А в следующем году будет зависеть от того, какая динамика инфляции и инфляционные ожидания", - добавил глава РСПП.

"Главное то, что в условиях достаточно жесткого бюджета и крепкого рубля ставка должна снижаться. <...> Взаимосвязь - чем жестче бюджет, тем, по идее, может быть и мягче денежно-кредитная политика. И одновременно крепкий рубль, достаточно высокая ставка и высокая инфляция, конечно, это может привести к переохлаждению экономики, чего никто не хочет: ни Центральный банк, ни правительство, ни, само собой, бизнес", - сказал Шохин.