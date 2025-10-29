Дуров анонсировал децентрализованный проект Cocoon на блокчейне TON

Децентрализованная вычислительная сеть объединит технологии искусственного интеллекта и TON

Редакция сайта ТАСС

Основатель Telegram Павел Дуров © Steve Jennings/ Getty Images for TechCrunch

ДУБАЙ, 29 октября. /ТАСС/. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров представил новый проект Cocoon (Confidential Compute Open Network) - децентрализованную вычислительную сеть, которая объединит технологии искусственного интеллекта и блокчейна TON.

По словам Дурова, проект позволит владельцам графических процессоров предоставлять свои вычислительные мощности для майнинга Toncoin. Разработчики смогут подключать приложения к доступным вычислительным мощностям, а пользователи - сохранять полную конфиденциальность при работе с ИИ-продуктами. Запуск проекта запланирован на ноябрь 2025 года.

"Telegram будет первым крупным клиентом этой сети и станет ее главным промоутером. Мы будем активно продвигать проект. Все, что нам нужно сейчас, - это принять несколько заявок от поставщиков оборудования и разработчиков приложений, а затем запустить проект в ноябре", - сказал Дуров, выступая на форуме Blockchain Life в Дубае.

Согласно презентации проекта, работу децентрализованной сети будут обеспечивать GPU-майнеры, которые смогут получать вознаграждение в криптовалюте Toncoin.