На создание объектов для обращения с отходами в АЗРФ направят 21,5 млрд рублей

Планы развития населенных пунктов Арктической зоны до 2035 года предусматривают 14 подобных мероприятий

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Комплексные планы развития населенных пунктов Арктической зоны РФ до 2035 года предусматривают 14 мероприятий по созданию объектов для обращения с отходами и ликвидации накопленного вреда окружающей среды. Общая сумма финансирования составляет 21,5 млрд рублей, сообщил заместитель главы Минвостокразвития Антон Басанский.

"Правительством были утверждены долгосрочные планы комплексного социально-экономического развития 15 агломераций в Арктической зоне. Такие планы содержат 14 мероприятий по строительству объектов, необходимых для обращения с отходами, и ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среды, с объемом финансирования 21,5 млрд рублей", - сказал он на заседании Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации.

Ранее председатель кабинета министров Михаил Мишустин сообщал, что правительство России утвердило комплексный план развития населенных пунктов Арктического региона. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев сообщал, что объем необходимого финансирования 516 мероприятий долгосрочных планов составляет 2,9 трлн рублей.