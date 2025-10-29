Бизнес-форум РФ и Венесуэлы может укрепить экономическое сотрудничество

Президент российско-венесуэльского банка "Еврофинанс Моснарбанк" Сергей Ярош считает наиболее приоритетными направлениями совместной деловой активности энергетику, транспорт, медицину, сельское хозяйство и туризм

КАРАКАС, 29 октября. /Корр. ТАСС Михаил Макеев/. Первый бизнес-форум "Россия и Венесуэла - стратегические партнеры", который проходит в Каракасе, должен качественно укрепить экономическое сотрудничество двух стран. Об этом в интервью корреспонденту ТАСС заявил президент российско-венесуэльского банка "Еврофинанс Моснарбанк" (входит в Холдинг "РТ-Финанс" госкорпорации "Ростех") Сергей Ярош, который является одним из организаторов форума.

"Уже сейчас можно констатировать, что форум вызвал большой интерес. Число участников от российского бизнес-сообщества в разы превысило ожидания. Это наглядно показывает, какой у наших компаний был дефицит информации о возможностях и потенциале Венесуэлы и цель форума - ликвидировать этот пробел, а также нивелировать барьер географической удаленности двух стран", - указал Ярош. Он считает, что ключевыми итогами форума должны стать не просто разовые контракты, а качественное укрепление всей архитектуры двустороннего взаимодействия. "В этой связи роль "Еврофинанс Моснарбанка" выходит за рамки простого расчетного сопровождения - мы стали полноценным институтом поддержки российско-венесуэльского сотрудничества", - подчеркнул президент российско-венесуэльского банка.

О сотрудничестве в различных отраслях

Наиболее приоритетными направлениями совместной деловой активности Ярош считает энергетику, транспорт, медицину, сельское хозяйство и туризм. В частности, высокой оценки заслуживают перспективы наращивания импорта венесуэльского кофе на российский рынок, особенно в сложившихся внешнеэкономических условиях. Одновременно открываются новые ниши, такие как поставки из Венесуэлы в Россию морепродуктов или перца с острова Маргарита.

В свою очередь российские разработчики могут предоставить для сельского хозяйства Боливарианской Республики высокие технологии. Так, например, холдинг "Росэл" госкорпорации "Ростех" предлагает партнерам современные беспилотные авиационные системы для нужд аграрного сектора. "Такой симбиоз передовых российских технологий и уникальных венесуэльских продуктов создает хорошую основу для роста товарооборота между нашими странами", - указал собеседник агентства.

В нефтегазовом секторе Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха предлагает Венесуэле комплексные решения для модернизации энергетического и газоперекачивающего оборудования. Это энергетические установки единичной мощностью 8 МВт на базе морских двигателей, которые могут представлять интерес для генерирующих компаний Венесуэлы.

Важным направлением сотрудничества является медицина. Холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех" представляет для венесуэльских партнеров целую линейку эффективного медицинского оборудования. Это наркозно-дыхательная, реанимационная и неонатальная аппаратура.

Ярош рассказал, что годы сотрудничества связывает Россию и Венесуэлу в сфере автомобильного транспорта. Компанией "КамАЗ" в Боливарианскую Республику были поставлены сотни единиц техники. Это самосвалы, тягачи и автобусные шасси.

О расчетах в двухсторонней торговле в национальных денежных единицах

Для организации полноценных расчетов в национальных валютах нужен сбалансированный товарооборот. Сейчас превалирует российский экспорт. Поэтому нужно стимулировать импорт из Венесуэлы и выровнять торговый баланс. Тогда естественным образом настроятся и финансовые потоки, создав прочную основу для расчетов в рублях и боливарах, указал президент "Еврофинанс Моснарбанка".

Ярош сообщил, что расчеты в рублях ведутся давно, и в июле этого года банк совершил следующий шаг - впервые Венесуэла использовала национальную денежную единицу боливар для расчетов по контракту на поставку гражданской продукции компанией, входящей в контур госкорпорации "Ростеха". "И это не символический жест, а практический результат", - подчеркнул Ярош и отметил, что банк использует все возможные финансовые инструменты, включая альтернативные механизмы расчетов, одобренные Банком России, что позволяет создавать гибкие схемы, делая операции в национальных валютах массовыми и удобными для бизнеса обеих стран.

"Перевод расчетов на национальные валюты стал реальностью и этому способствуют такие бизнес-форумы, как проходящий сегодня в Каракасе", - отметил Ярош.

О финансировании двухсторонних проектов

"Еврофинанс Моснарбанк" выступает не просто кредитной организацией, а полноценным институтом поддержки российско-венесуэльского сотрудничества. И здесь важно отметить стратегическое партнерство с Российским экспортным центром и Росэксимбанком. Такое сотрудничество позволяет предлагать бизнесу комплексные решения - от синдицированного финансирования до страхования экспортных рисков через Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций. "Для выявления перспективных проектов мы используем платформу Совета предпринимателей "Россия - Венесуэла", в частности, совместно с Росэксимбанком работаем над финансированием проектов по направлениям авиа- и автомобилестроения", - отметил президент российско-венесуэльского банка.

Ярош сообщил, что для системного развития двусторонней торговли подписан меморандум с Банком внешней торговли Венесуэлы и Росэксимбанком. Меморандум позволяет совместно разрабатывать программы поддержки российского экспорта через кредитование венесуэльских покупателей. Аналогичные механизмы формируются и для стимулирования экспорта венесуэльских товаров в Россию. Хотя многие проекты могут быть реализованы и без господдержки, для достижения лучших результатов она необходима, особенно в части страхования рисков. "Это позволит вывести сотрудничество России и Венесуэлы в таких сферах, как автомобилестроение и авиатехника, на качественно новый уровень", - пояснил собеседник агентства.

Особое значение "Еврофинанс Моснарбанк" придает всесторонней поддержке бизнеса, которая включает не только финансирование, но и экспертно-аналитическое сопровождение. "Наш специализированный раздел "Бизнес в Венесуэле" помогает компаниям минимизировать риски и эффективно выстраивать работу в текущих условиях", - отметил Ярош.

Расширение использования карты "Мир" и туризм

Работа по расширению использования карты "Мир" в Венесуэле находится в компетенции ключевого партнера - Banco de Venezuela. "Для того, чтобы венесуэльская сторона инвестировала в дальнейшее развитие торговой сети, принимающей карты "Мир", мы со своей стороны должны способствовать увеличению потока туристов и бизнесменов из России, готовых использовать карту на территории республики", - считает Ярош. Он отметил, что в настоящее время ведется работа в этом направлении совместно с Министерством туризма Венесуэлы.

"Для россиян открывается прекрасная возможность отдохнуть в тропиках на очень хороших условиях", - подчеркнул Ярош и сообщил о непосредственном участии банка в организации дополнительного регулярного рейса авиакомпании Conviasa в Россию. Теперь перевозчик будет осуществлять прямые перелеты еженедельно в Москву и Санкт-Петербург и первый рейс в Северную столицу, на котором участники форума вернутся в Россию, состоится 31 октября, рассказал Ярош.

"Бизнес-форум является инструментом для стимулирования двусторонних проектов и должен поспособствовать тому, чтобы не только туристы, но и представители бизнеса, прилетали в Венесуэлу и использовали карту "Мир", - сказал президент российско-венесуэльского банка.

О банке "Еврофинанс Моснарбанк" и госкорпорации "Ростех"

Акционерный коммерческий банк "Еврофинанс Моснарбанк" был основан в 1993 году. Является универсальной финансовой организацией с широким перечнем услуг. Входит в Холдинг "РТ-Финанс" госкорпорации "Ростех". На сегодняшний день банк имеет стабильный рейтинг развития, по объему активов занимает 90 место среди других российских банков. Центральный офис расположен в Москве, представительства работают в Пекине и Каракасе.

Холдинг "РТ-Финанс" консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации "Ростех" и является центром компетенции финансовых услуг корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО. В структуру "РТ-Финанс" входят дочерний банк Госкорпорации НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд "Ростех", страховой брокер "РТ-Страхование", общество взаимного страхования "РТ-Взаимное Страхование" и ряд других организаций.

Госкорпорация "Ростех" - крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегически важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, "Вертолеты России", ОДК, Уралвагонзавод, "Швабе", Концерн "Калашников", КРЭТ, "Высокоточные комплексы", "Рособоронэкспорт", "Росэл", "Нацимбио" и др. Консолидированная выручка в 2024 году превысила 3,6 трлн рублей.