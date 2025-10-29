Общая выручка "Русагро" в январе - сентябре 2025 года выросла на 23%

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Группа "Русагро", один из ведущих российских агрохолдингов, в январе - сентябре 2025 года увеличила общую выручку на 23% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего, до 276,916 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

В третьем квартале 2025 года общая выручка составила 105,853 млрд рублей, что на 28% выше показателя за аналогичный период прошлого года. "В третьем квартале 2025 года консолидированная выручка "Русагро" до межсегментных элиминаций выросла <…> за счет реализации проектов роста и повышения операционной эффективности во всех бизнес-направлениях", - пояснили в компании.

Сообщается также, что производство свинины в живом весе в третьем квартале текущего года увеличилось на 80%, до 141 тыс. тонн. Объем продаж продукции свиноводства увеличился на 84%, до 125 тыс. тонн.

Также за этот период выросло производство сахара на 18% относительно аналогичного квартала предыдущего года, до 273 тыс. тонн на фоне раннего старта сезона переработки - 15 августа 2025 года. Объем реализации сахара увеличился вслед за производством на 36%, до 265 тыс. тонн. Продажи зерновых культур в третьем квартале 2025 года увеличились на 9% относительно аналогичного периода прошлого года и составили 241 тыс. тонн.

В то же время объем реализации промышленной масложировой и молочной продукции снизился на 16%, до 449 тыс. тонн. Продажи шрота уменьшились на 25%, до 193 тыс. тонн, объем реализации сырого масла сократился на 18%, до 170 тыс. тонн.

О компании

"Русагро" - один из ведущих агрохолдингов России, занимающий лидирующие в производстве сахара, свиноводстве, растениеводстве и масложировом бизнесе. Основные активы агрохолдинга расположены в Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Орловской, Свердловской, Самарской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской, Нижегородской, Волгоградской, Тульской областях, в Башкирии и Приморском крае.

Компания реализует продукцию в более 80 регионах России и более чем в 49 странах мира.