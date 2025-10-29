Минстрой предложил регионам или УК финансировать места утилизации стройотходов

Нужно, чтобы либо региональные операторы, либо УК брали затраты на себя или субсидировали, чтобы это не приводило к росту тарифов, сообщил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Региональным операторам или управляющим компаниям необходимо взять на себя затраты по созданию мест утилизации строительных отходов. С таким предложением выступил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин в Совете Федерации.

"Есть развилка в том, что за утилизацию [строительных] отходов несет ответственность управляющая компания (УК), а места для отходов находятся не в границах земельного участка, относящегося к общедолевой собственности. Тогда должна быть ответственность муниципалитета по созданию таких мест. А если это будет УК, то это приведет к увеличению тарифа. Здесь нужно, чтобы либо региональные операторы, либо УК, особенно в Арктической зоне, брали затраты на себя или субсидировали, чтобы это не приводило к росту тарифов", - сказал Стасишин в ходе заседания Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики.

Он напомнил, что требования по демонтажу, сносу и утилизации установлены сводом правил. "У нас разработаны национальные стандарты. <…> Если говорить про строительные отходы, то в проекте, который реализует любой из объектов строительной компании, везде прописано, как отходы формируются и сортируются в границах стройки. А потом, когда они начинают вывозиться за границы стройки, это не их ответственность. Это, по сути, серая зона, которую нужно отрегулировать", - отметил Стасишин.