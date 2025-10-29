Toyota провела секретную встречу с российскими дилерами

Заинтересованность концерна в возобновлении деятельности в России подтвердил экс-глава ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Олег Мосеев

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Японская компания Toyota провела тайную встречу с крупными российскими дилерами. Об этом проекту РБК Autonews рассказал представитель одной из дилерских сетей.

Заинтересованность концерна в возобновлении деятельности в России подтвердил экс-глава ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Олег Мосеев. Он указал, что Toyota уже провела несколько дилерских конференций, а также лоббирует привоз своих машин через Китай.

Российское представительство Toyota в ответ на запрос Autonews подтвердило, что японская компания проводит встречи и конференции с российскими дилерами марки.

По словам источника Autonews в одной из дилерских сетей, участники мероприятия, состоявшегося после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, подписывали соглашение о неразглашении информации. В ходе встречи обсуждались варианты взаимодействия японской марки с дилерами, но раскрывать детали собеседник проекта РБК отказался.

"Toyota регулярно проводит рабочие встречи и конференции с дилерами с целью обсуждения вопросов послепродажного обслуживания действующих клиентов Toyota и Lexus", - заявили проекту в "Тойота Мотор", добавив, что на данный момент у компании нет планов импортировать новые автомобили в РФ.

В сентябре 2022 года японская корпорация Toyota заявила о прекращении производства автомобилей на своем предприятии в Санкт-Петербурге. Завод компании был рассчитан на производство 100 тыс. машин в год. Предприятие было введено в эксплуатацию в конце 2007 года, выпускало модели RAV4 и Camry в рамках специального инвестиционного контракта с Минпромторгом России.