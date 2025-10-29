В Петербурге планируют открыть производство белорусских пожарных машин

Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин отметил, что необходимо решить вопрос с землей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Производство по сборке и сервису белорусских пожарных машин планируется открыть в Санкт-Петербурге в 2026 году. Такое решение было принято на заседании Совета делового сотрудничества Петербурга и Белоруссии, передает корреспондент ТАСС.

Как сообщил на заседании премьер-министр Белоруссии Александр Турчин, "в высокой степени проработки вопрос организации производств специальных пожарных машин и пассажирской техники" в Санкт-Петербурге.

По его словам, есть готовое здание, в котором оно может разместиться, необходимо решить вопрос с землей.

Он отметил, что создание сборочных производств техники на территории Петербурга - один из приоритетов экономического сотрудничества.

"Предложение по пожарной технике: поставим на 2026 год, чтобы мы реализовали этот проект. Производство и сервисный центр", - сказал Турчин.

Губернатор Петербурга Александр Беглов и участники заседания согласились с этими сроками.

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков подтвердил, что "прорабатывается вопрос локализации в Петербурге производства по сборке и обслуживанию пожарной техники".