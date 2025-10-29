Минсельхоз РФ: Курганская область лидирует в УрФО по росту урожайности зерновых и овощей

Регион также находится в числе лидеров по увеличению доли масличных культур

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Курганская область лидирует среди регионов Уральского федерального округа (УрФО) по росту урожайности зерновых и овощей, а также вводу в оборот земель сельскохозяйственного назначения. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства РФ Роман Некрасов, передает пресс-служба курганского губернатора Вадима Шумкова.

"Лидером по росту урожайности зерновых является Курганская область, плюс 4 центнера с гектара. <...> По овощам также валовой сбор чуть выше уровня прошлого года, <…> особо по урожайности в этом году добавила Курганская область - практически 6 тонн с каждого гектара плюсом. <...> Ввод в оборот земель сельскохозяйственного назначения, тех, что пригодны для возврата в продуктивное агропромышленное производство. Здесь отмечаем в качестве лидеров Курганскую область - [за этот год] практически 20 тыс. гектаров земли ввели", - сказал Некрасов на Совете при полпреде президента РФ в УрФО в Екатеринбурге.

В пресс-службе добавили, что также регион назван в числе лидеров по увеличению доли масличных культур, посевы которых необходимо увеличивать в России, как отмечают в Минсельхозе. Так, в этом году посевные площади по этим культурам увеличены в регионе на 31%, при этом особенно выросли площади посева сои - на 88% и рапса - на 58%.

"Уборку зерновых закончили. Осталось убрать порядка 9% масличных. <…> Валовой сбор зерна и масличных выходит 2,45-2,5 млн тонн, <…> по овощам и картофелю завершаем с результатом в 29,6 тыс. тонн и 86,9 тыс. тонн соответственно. Результат отличный", - написал Шумков в своем канале в Max.

Власти области отмечают, что параллельно с ростом посевных площадей в регионе идет и работа над созданием соответствующих кадров для их обработки.

"Шумков поделился проектом Курганской области "Кадры под ключ", который уже семь лет реализуется в регионе. Обучение в профессиональных учреждениях идет под запрос производства, в том числе сельскохозяйственного. В качестве преподавателей привлекаются успешные представители АПК области, а последний курс студенты учреждений СПО проводят на предприятиях, где чаще всего и остаются работать. <…> Кадры для АПК в Курганской области готовят, начиная со школьной скамьи, - в регионе уже создан 21 агрокласс. <…> Также глава региона поделился планами по созданию базовых кафедр на базе Курганского государственного университета, в состав которого входит Курганская сельхозакадемия, с привлечением преподавателей из реального сектора экономики", - сообщили в пресс-службе.