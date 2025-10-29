Доля убыточных организаций в России за восемь месяцев составила 30%

Доля прибыльных организаций, соответственно, составила 70% против 72,2% за аналогичный период годом ранее

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Доля убыточных организаций в России за январь - август 2025 года составила 30% против 27,8% за аналогичный период 2024 года, следует из материалов Росстата.

За отчетный период сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах составил 17 607,5 млрд рублей - 91,7% к показателю января - августа 2024 года.

В частности, 43,6 тыс. организаций получили в январе - августе 2025 года прибыль в размере 23 440,7 млрд рублей, что на 1% ниже значения за аналогичный период 2024 года, у 18,7 тыс. организаций зафиксирован убыток на сумму 5 833,2 млрд рублей, что на 30,2% выше значения годом ранее.