Сельхозпроизводство в России январе - сентябре выросло на 2%

По данным статистики, на 1 октября в хозяйствах всех категорий, по расчетам, зерна намолочено 121,3 млн тонн, что на 9,5% больше, чем на соответствующую дату 2024 года

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Производство продукции сельского хозяйства в январе - сентябре 2025 года выросло на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, следует из доклада Росстата о социально-экономическом положении России.

По данным статистики, на 1 октября 2025 года в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, население), по расчетам, зерна (в первоначально оприходованном весе) намолочено 121,3 млн тонн, что на 9,5% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года. Сбор сахарной свеклы вырос на 12,9%, до 19,1 млн тонн, картофеля - на 8%, овощей - на 2,5%. В то же время семян подсолнечника (в первоначально оприходованном весе) было получено 7,9 млн тонн, или на 9,9% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.

На конец сентября 2025 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составляло 16,6 млн голов, что на 3,4% меньше по сравнению с соответствующей датой предыдущего года, из него коров - 7,2 млн. Поголовье свиней на эту же дату составило 29,2 млн, овец и коз - 19,5 млн голов.

Также в январе - сентябре 2025 года в хозяйствах всех категорий, по расчетам, производство скота и птицы на убой (в живом весе) выросло на 0,3%, до 11,9 млн тонн, молока - на 0,3%, до 26,2 млн тонн, яиц - на 4,4%, до 36,5 млрд штук.