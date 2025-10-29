Индия и Россия обсудили укрепление оборонного сотрудничества

Стороны привержены расширению обмена учебными материалами и новым инициативам

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 октября. /ТАСС/. Представители ВС Индии и России на состоявшемся в Нью-Дели 28-29 октября пятом заседании рабочей группы в рамках военного и военно-технического сотрудничества рассмотрели перспективы укрепления оборонного взаимодействия и его новые направления.

Как сообщил Объединенный штаб обороны ВС Индии, заседание подтвердило приверженность двух стран углублению особого и привилегированного стратегического партнерства.

"Обе стороны подтвердили свою приверженность развитию индийско-российского оборонного сотрудничества, прокладывая путь к целенаправленному взаимодействию, расширению обмена учебными материалами и новым инициативам в рамках особого и привилегированного стратегического партнерства", - говорится в X.

"В ходе обсуждений основное внимание уделялось укреплению текущего взаимодействия сторон в сфере обороны и рассмотрению новых инициатив в рамках существующего механизма двустороннего сотрудничества", - отметил Объединенный штаб обороны.

Встреча проходила под сопредседательством начальника штаба маршала авиации Ашутоша Диксита и главы российской делегации, заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России генерал-лейтенанта Игоря Дылевского.

Россия и Индия в 2000 году подписали декларацию о стратегическом партнерстве, которое в 2020 году было повышено до уровня особо привилегированного стратегического партнерства. Рабочая группа является важнейшим форумом для обсуждения оборонного взаимодействия двух стран и оценки военных обязательств, она определяет новые сферы сотрудничества для решения возникающих проблем в сфере безопасности.