Минэнерго: падение биржевых цен на топливо связано с ограничением экспорта

Высвобожденные объемы в приоритетном порядке направляются на внутренний рынок

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Текущее снижение цен на топливо на бирже произошло в том числе из-за ограничения его экспорта, что направило объемы на рынок России, сообщили журналистам в Минэнерго.

"На прошедшей неделе отмечено замедление роста розничных цен на автомобильный бензин. В последние дни также отмечается снижение биржевой стоимости бензина и дизельного топлива", - указали в министерстве.

"Такой динамике в том числе способствуют ранее принятые решения правительства РФ по введению временных запретов на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива для "непроизводителей". Высвобожденные объемы топлива в приоритетном порядке направляются на внутренний рынок", - добавили в Минэнерго.

Биржевая стоимость бензина марки АИ-92 на торгах 29 октября продолжила снижение и упала еще на 4,7% - до 65,108 тыс. рублей за тонну. Цена АИ-95 снизилась на 4,85% и составила 73,196 тыс. рублей за тонну.

Стоимость летнего дизельного топлива за день упала на 5,02% - до 58,769 тыс. рублей за тонну, а межсезонного на 4,16% - до 58,484 тыс. рублей за тонну, зимнего - на 1,29%, до 75,998 тыс. рублей за тонну.

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 октября 2025 года по 1 мая 2026 года порог отклонения при расчете топливного демпфера для бензина и дизельного топлива учитываться не будет. Это позволит сохранить выплаты производителям топлива и поможет стабилизировать цены на внутреннем рынке, заявляли в Минэнерго РФ.

С 1 октября и до конца года действует запрет на экспорт дизтоплива для непроизводителей. Также до конца года продлен запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, включая производителей (не распространяется на поставки по межправительственным соглашениям).