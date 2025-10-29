ФАС возбудила дело в Крыму против независимых участников рынка топлива

В их действиях выявлены признаки заключения картеля, отметили в ведомстве

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. ФАС возбудила антимонопольное дело в Крыму в отношении независимых участников розничного рынка топлива, сообщили журналистам в пресс-службе антимонопольного ведомства.

"Возбуждено антимонопольное дело в Крыму в отношении независимых участников розничного рынка топлива. В их действиях выявлены признаки заключения картеля", - сказано в сообщении.

В начале октября глава ФАС Максим Шаскольский заявил, что служба оценивает ситуацию с ростом цен на АЗС в Курской области, Крыму и Краснодарском крае и не исключает новых предупреждений в адрес нефтяников в связи с повышением стоимости топлива на автозаправочных станциях.

Ранее власти Республики Крым приняли решение об увеличении до 30 литров выдачи в одни руки в сутки бензина на АЗС с 20 октября. Топливо на них будет в свободной продаже, сообщал глава региона Сергей Аксенов.

Аксенов после встречи с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым сообщил о том, что власти Крыма и Севастополя и операторы заправочных станций сформулируют предложения по решению проблемы с поставками бензина, после чего они будут представлены президенту РФ Владимиру Путину.