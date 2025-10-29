США и Южная Корея подписали контракты о поставках СПГ

Стороны также будут инвестировать в проект по обогащению урана

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. Американские и южнокорейские компании заключили сделки о поставках СПГ и совместных инвестициях в проект по обогащению урана. Как говорится в сообщении Белого дома, соглашения были подписаны в рамках визита президента США Дональда Трампа в Республику Корея.

В частности, Korea Gas Corporation подписала контракт на закупку 3,3 млн тонн СПГ в год у Trafigura и TotalEnergies с отгрузкой от их американских поставщиков, в том числе Cheniere.

Кроме того, KHNP и POSCO International заключили соглашение с американской Centrus Energy о расширении ее производственных мощностей по обогащению урана в городе Пайктон (штат Огайо).

Еще одна южнокорейская компания LS Group взяла на себя обязательство инвестировать $3 млрд в электросетевую инфраструктуру США к 2030 году, в том числе в проекты по прокладке подводных кабелей и производство магнитной проволоки. При этом ее дочернее предприятие - LS Greenlink - построит завод в штате Вирджиния за $681 млн.