Петербург будет финансировать инфраструктуру нового морского курорта в 2026 году

В проекте предусмотрено, в частности, размещение на территории кластера гостиницы, объектов общественного питания и торговли

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Финансирование развития инфраструктуры нового морского курорта "Санкт Петербург марина" из бюджета города начнется с 2026 года. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов, представляя проект бюджета Петербурга на 2026-2028 годы в законодательном собрании.

"Круглогодичный морской курорт "Санкт Петербург марина", о котором упоминал президент, - уникальный объект мирового уровня будет создан в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство". Идут работы по проектированию инфраструктуры: канализационного коллектора Лахта - Горская, транспортных подходов к будущему курорту. Финансовое участие города в развитии транспортной и коммунальной инфраструктуры этого проекта начинается в 2026 году", - сказал Беглов.

Проект туристско-рекреационного кластера "Санкт- Петербург марина" предполагает создание самой большой в России марины для швартовки моторных и парусных яхт с искусственной пляжной линией. Планируется строительство тренировочной базы яхт-клуба с учебными центрами, многофункционального культурно-развлекательного и спортивно-оздоровительного комплексов с зонами общественно-делового назначения. Вдоль берега развернется обширный природно-экологический тематический парк для отдыха и развлечений.

В Горской будут построены причалы, спортивные сооружения для занятия водными видами спорта и физкультурой на открытом воздухе. В проекте предусмотрено размещение на территории кластера гостиницы, объектов общественного питания и торговли, музеев, выставочных залов, инженерной инфраструктуры, автостоянок. Предполагается организовать семь проездов, которые сделают кластер доступным для транспорта.