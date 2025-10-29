Минтруд упростит процедуру временного перевода медработников в пределах субъекта

Это решит проблему доступности квалифицированных специалистов для жителей отдаленных районов

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Минтруд России предлагает дать возможность региональным исполнительным органам по охране здоровья координировать временный перевод медработников в другие организации в пределах одного субъекта. Такой подход позволит решить проблему доступности квалифицированных специалистов для жителей отдаленных районов, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Нововведение позволит региональным министерствам здравоохранения взять на себя координацию временного перевода медработников в другие организации в пределах одного региона. Таким образом жители, например, отдаленных районов смогут быстрее получать услуги узкоквалифицированных специалистов без необходимости поездок в крупные региональные центры. Важно, что такой перевод осуществляется только с письменного согласия сотрудника", - сказал заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин.

Отмечается, что упрощенная процедура временного перевода медицинских работников к другому работодателю позволит обеспечивать непрерывное предоставление медицинской помощи в отдаленных районах, сельской местности и малых городах в пределах одного региона.

Сейчас процесс временного перевода работников к другому работодателю осуществляется только через кадровые центры, которые ведут реестры компаний - как тех, кто нуждается в дополнительных работниках, так и тех, у кого сотрудники готовы к такому переходу. Все расходы на перевод сотрудника берет на себя организация, запросившая дополнительных работников. На новом месте работы между сотрудником и организацией заключается срочный трудовой договор. Подробные условия труда, заработная плата, сроки работы сообщаются заранее, на основании чего работник принимает решение о согласии либо отказе от перехода.

"Данное дополнение в постановление позволит обеспечить потребность населения региона в получении медицинской помощи в отдаленных населенных пунктах за счет использования внутренних ресурсов региона путем оптимального перераспределения имеющихся специалистов с учетом их нагрузки", - отметила заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова.

Как пояснили в Минтруде, на время перевода действие трудового договора на основном месте работы приостанавливается, но не прекращается. Таким образом, если работник по какой-то причине хочет досрочно вернуться в свою организацию, он может сделать это в любой момент. При этом период приостановки трудового договора также засчитывается в трудовом стаже работника.