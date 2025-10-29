Компания "Русский дом" запустила комплекс по выпуску тканей премиум-сегмента

Общий объем инвестиций в проект составил 477 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Хлопчатобумажные ткани с шириной полотна до 2,6 м, в том числе ткани премиум-сегмента, начали выпускать на предприятии "Русский дом" в Фурманове Ивановской области, инвестиции в проект составили 477 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Новая производственная линия - это 110 единиц высокотехнологического приготовительного и ткацкого оборудования. Инвестпроект позволит предприятию "Русский Дом" расширить ассортимент выпускаемой продукции. Так, если раньше компании было доступно производство полотен максимальной шириной 1,5 м, то теперь на новых станках можно выпускать ткани шириной до 2,6 м", - говорится в сообщении.

После выхода на проектную мощность объем производства составит 13 млн погонных метров в год, в том числе 4 млн погонных метров новых тканей - сатина и поплина. В ассортименте компании есть также хлопчатобумажные ткани, которые используются для изготовления одежды, постельного белья и домашнего текстиля - бязь, фланель, диагональ, саржа, полотенечные ткани.

Общий объем инвестиций в проект составил 477 млн рублей, из которых 376 млн рублей были предоставлены по флагманской программе Фонда развития промышленности "Проекты развития". Реализация проекта позволит компании "Русский дом" полностью перейти на новое высокопроизводительное оборудование.

"Нам удалось в короткие сроки благодаря Фонду развития промышленности приобрести и установить современное оборудование. Оно обеспечивает высокую прочность и износостойкость тканей, стабильность ее структурных и физико-механических показателей. Выпускаемые нами ткани конкурентны по свойствам и качеству аналогичным изделиям импортного производства. Важно, что новый комплекс позволит выпускать смесовые ткани с различными видами плетений, которые используются для пошива спецодежды ведомственных структур", - приводятся слова генерального директора ООО "Текстильная компания "Русский дом" Сергея Соленова.

В Ивановской области работает более 3,5 тысячи текстильных и швейных предприятий, на долю отрасли приходится 46% в структуре обрабатывающих производств. Регион сохраняет статус столицы легкой промышленности России. Вопросы развития отечественного легпрома 31 октября обсудят на площадках Всероссийского отраслевого форума "Мануфактура 4.0" в Иванове.