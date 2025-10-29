На Юге России энергопотребление в осенне-зимнем периоде вырастет на 4,6%

В Краснодарском крае этот показатель вырастет на 3,9%

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев в ходе рабочей поездки в Краснодарский край провел выездное совещание с губернатором региона Вениамином Кондратьевым, в центре внимания которого оказались вопросы развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и подготовки к очередному осенне-зимнему периоду (ОЗП) на Юге России. На встрече было отмечено, что энергопотребление в Южном федеральном округе вырастет на 4,6% в текущем осенне-зимнем периоде, сообщили в пресс-службе Минэнерго РФ.

"В предстоящий отопительный сезон относительно ОЗП 2024-2025 годов прогнозируется сохранение тенденции к росту на уровне +3,9% в регионе и +4,6% в Южном федеральном округе в целом", - говорится в сообщении.

В рамках совещания стороны рассмотрели ход подготовки субъектов электроэнергетики и объектов жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) к ОЗП 2025-2026 годов. Министр отметил, что эта работа ведется в условиях роста энергопотребления и повышенных нагрузок на энергооборудование.

В регионе уже сформирован необходимый аварийный запас для ликвидации потенциальных нештатных ситуаций. Глава Минэнерго также констатировал снижение аварийности на объектах энергетики региона.

"Министерство энергетики и региональная команда провели большую работу, ее результаты уже заметны. Так, за девять месяцев текущего года аварийность на объектах генерации снизилась на 15% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Это очень хорошие темпы, которые важно и дальше сохранять", - заявил Цивилев.

На совещании также обсуждалась работа системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО) - единого центра ответственности за электроснабжение региона, обеспечивающего надежность работы сетей и ликвидацию аварий.

Отдельное внимание было уделено перспективам строительства генерирующих мощностей в Краснодарском крае. "Запланировано строительство более 2 гигаватт энергетических мощностей и порядка 250 мегаватт накопителей", - напомнил глава Минэнерго, подчеркнув необходимость точного соблюдения сроков строительства, контроль за которыми будет осуществляться министерством в рамках соответствующих штабов.