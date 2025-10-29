Посол Билгич: Турцию в 2025 году могут посетить 7 млн россиян

Также число турецких туристов, приезжающих в Россию, растет с каждым днем, указал дипломат

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Число российских туристов, посетивших Турцию, в 2025 году может достичь 7 млн человек. Об этом заявил посол республики в Москве Танжу Билгич.

"Еще одной важной сферой является туризм. В 2024 году нашу страну посетили 6,7 млн российских туристов. В этом году мы ожидаем, что это число увеличится до 7 млн", - сказал дипломат на мероприятии по случаю 102-й годовщины провозглашения Турецкой Республики.

По его словам, число турецких туристов, посещающих Россию, растет с каждым днем.