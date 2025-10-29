АКАР: 97% рекламных агентств в России используют ИИ в своей работе

Вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России Алексей Парфун отметил, что рынок искусственного интеллекта переживает серьезную трансформацию

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Почти все рекламные агентства России сегодня используют искусственный интеллект в своей работе. Об этом сообщил в интервью ТАСС на полях форума "Диалог о фейках 3.0" вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Алексей Парфун.

Как отметил Парфун, рынок ИИ сегодня переживает достаточно серьезную трансформацию. И главным образом эта трансформация связана со всем, что касается темы искусственного интеллекта.

"То есть это такая сквозная технология, которая изменила производство контента, которая изменила медиапланирование, которая изменила все. И, соответственно, сейчас это сильно влияет на рынок. Где-то происходит сокращение штата, где-то появляются наоборот новые возможности, новые профессии. Все абсолютно агентства на рынке, 97% согласно исследованиям АКАР, используют искусственный интеллект, но при этом глубина использования очень разная", - рассказал он.

Как отметил эксперт, ИИ сейчас абсолютно спокойно может заменить персонажей в рекламном ролике, но это не обязательно экономически выгодно. "То есть пока что на данный момент это довольно сложно, затратно и не всегда имеет преимущество перед возможностью снять обычного человека. Но это делается. Иногда делаются копии знаменитых людей для того, чтобы как-то оптимизироваться по съемке.

Иногда делаются просто второго плана артисты. Мы делали ролики, в котором главную роль играл персонаж, сгенерированный с помощью искусственного интеллекта. Это очень сильно зависит от задач. Но то, что это возможно, это факт", - заключил он.

Форум "Диалог о фейках 3.0" проходит в Москве 29 октября, он стал единственным из российских мероприятий, которое пройдет под эгидой Глобальной недели медиа- и информационной грамотности (Global Media and Information Literacy Week) ЮНЕСКО. ТАСС - стратегический партнер форума.